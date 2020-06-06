2020/06/06 | 03:06

بغداد/ حازم محمد حبيب

منَ المؤملِ انْ تعقدَ منظمةُ الدولِ الاعضاءِ المصدرة للنفط اوبك اجتماعا اليوم السبت، لبحث التزام المنتجين بقرارات المنظمة ومراقبة تاثيرات قرار خفض الانتاج في الاسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ"الصباح":إن "مؤشرات اتفاق خفض الانتاج للشهر الماضي كانت ايجابية نسبيا، اذ ارتفع سعر برميل النفط الى اكثر من 40 دولارا، بعد ان هبط الى اقل من 20 دولارا خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وانخفاض حجم الطلب على الوقود".

وبشأن أهم المحاور التي سيتم بحثها في اجتماع (أوبك + ) المرتقب عبر الدائرة التلفزيونية، اوضح جهاد انه "ستتم مراجعة تقارير مركز أبحاث المنظمة واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج وتأثيرات قرار خفض الإنتاج في الأسواق العالمية والخطوات اللاحقة، التي يمكن اتخاذها، وحث المنتجين على الالتزام الكامل وصولا لتحقيق الأهداف".

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