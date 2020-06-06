مركز الحسين {ع}.. إنجازات علميَّة فريدة

2020/06/06 | 04:45

كربلاء/ متابعة الصباح

كشف مركز الإمام الحسين (عليه السلام) لترميم المخطوطات ورعاية الباحثين التابع للعتبة الحسينية المقدسة، عن الآلية المتبعة في العمل وأبرز التقنيات المستعملة داخل المركز لصيانة وترميم المخطوطات.

وقال مدير المركز مناف التميمي: إنَّ "المركز يهتم بترميم وصيانة المخطوطات التراثية النادرة وفق الضوابط العلميَّة وبحسب الإجراءات المتبعة في الجامعات العالميَّة".

وأوضح أنَّ "المركز لم يدخر جهداً أمام الباحثين والمهتمين بالموروث العلمي والثقافي، إذ يقدم الدعم الكامل للباحثين من خلال توفير النسخ الخطية غير المحققة لهم، وتقديم الدعم لطلبة الدراسات العليا من خلال تهيئة مختبر بيولوجي يعملون به في بحوثهم".

وأضاف أنه "منذ تأسيس المركز عام 2005 وإلى الآن المركز مستمر بترميم وصيانة المخطوطات، إذ وصل عدد النسخ لدى المركز الى أكثر من 5500 نسخة، كما أنَّه يحتوي على أجهزة ومختبرات ذات مناشئ عالميَّة رصينة، فضلاً عن استخدام المواد الكيمائيَّة والمحاليل الخاضعة لشروط السيطرة النوعية".

وبين أنَّ "المركز يقيمُ بشكل مستمر دورات وورشاً علمية للمهتمين ولطلبة الجامعات، فضلاً عن تقديم الاستشارات العلميَّة للباحثين في ترميم وصيانة المخطوطات، كما عقد عدة اتفاقات شراكة مع مؤسسات الدولة والجامعات العراقيَّة في مجال البحث والتدريب".

ونوه إلى أنَّ "المركز حقق إنجازاً علمياً غير مسبوق من خلال تسجيل ست سلالات فطريَّة تصيب المخطوطات وغيرها سجلت باسمه عالمياً".

ويعدُّ مركز الإمام الحسين (عليه السلام) مرجعاً ومصدراً للكثير من الباحثين والمتخصصين بشأن المخطوطات، فضلاً عن أنه نافذة علميَّة تهتم بالموروث الثقافي والإسلامي في كربلاء المقدسة.

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