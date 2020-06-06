صحيفة بريطانية تتساءل: هل تراجع النفوذ الإيراني بالعراق؟

2020/06/06 | 07:45

اخبار السعودية )- عندما قُتل قاسم سليماني في غارة أميركية مطلع يناير الماضي، تعهدت إيران "بالانتقام الشديد" من الولايات المتحدة عبر ميليشياتها في العراق.كما طالبت الكتلَ العراقية الموالية لها في البرلمان العراقي بسحب 5

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