برلمان العراق يصوت اليوم على مرشحي الوزارات الشاغرة

2020/06/06 | 11:22

اخبار السعودية )- يصوت مجلس النواب العراقي اليوم السبت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس فإن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة

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