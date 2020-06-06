2020/06/06 | 13:00

اخبار السعودية )- نقوش في الحجر شواهد على تطور الفنون

روزي مكول* ترجمة: انيس الصفار

منذ عصور ما قبل التاريخ الى يومنا الحاضر، كانت الرمزية والفن من المعالم الأساسية للسلوك الانساني، وكذلك كانت منذ بدء الخليقة، ولكن كيف تطورت؟ هذا هو السؤال الذي حير العلماء وأسر عقولهم.

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