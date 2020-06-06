العراق.. هادي العامري يقدم استقالته من البرلمان

2020/06/06 | 16:01

اخبار السعودية )- قدم هادي العامري، رئيس "تحالف الفتح"، اليوم السبت، استقالته من عضوية البرلمان العراقي.وقالت مصادر مقربة من العامري إن استقالته من عضوية البرلمان جاءت تمهيداً لتسلمه رئاسة هيئة الحشد الشعبي.في سياق

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