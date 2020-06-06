البرلمان العراقي يمرر بقية التشكيلة الحكومية للكاظمي

2020/06/06 | 16:01

اخبار السعودية )- مرر البرلمان العراقي، اليوم السبت، بقية التشكيلة الحكومية لـ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.وقال الكاظمي إن" البرلمان وافق على استكمال التشكيلة الحكومية التي

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