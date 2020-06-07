كايلي جينر تتصدر قائمة أعلى المشاهير أجراً

2020/06/07 | 01:06

لوس انجليس/ رويترز

تصدرت كايلي جينر قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجراً، كما ان نجوم الرياضة بمن فيهم روجر فيدرر وليونيل ميسي هيمنوا على المراكز العشرة الأولى.

وقدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع الاميركية جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51 بالمئة في خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.

وجاء المغني كاني وست، في المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع أديداس بشأن علامته للأحذية الرياضية يزي.

كما أن وست هو الموسيقي الأعلى ربحاً يليه إلتون جون الذي جمع معظم أرباحه المقدرة بنحو 81 مليون دولار من جولة وداع غنائية طويلة.

وقالت فوربس إن المئة شخصية الأعلى أجرًا ربحت مُجتمعة 6.1 مليار دولار قبل حساب الضرائب والرسوم، بانخفاض بلغ نحو 200 مليون دولار عن عام 2019، بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا الملاعب والساحات الرياضية.

وجاء بطل التنس السويسري فيدرر في المركز الثالث بنحو 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات مع شركات مثل شركة الملابس اليابانية يونيكلو وصانع الساعات السويسري رولكس.



وجاء في المرتبة الرابعة والخامسة نجما كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي على الترتيب.

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