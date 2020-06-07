دويتو {ولا تحن}

2020/06/07 | 01:57

بغداد/ محمد اسماعيل

يتواصل نسغ الجمال نابضاً، بين العراق ودولة الكويت متخطياً أزمة انتشار جائحة كورونا المحدقة بالعالم؛ إذ يؤدي الفنانان عبد حداد من العراق وعلي السندي من الكويت، تدريباتهما حالياً، على أغنية "ولا تحن".

"ولا تحن" من كلمات وألحان السندي، الذي سيسجلها مع حداد، حال اكتمال التدريبات والإعداد للتصوير.

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