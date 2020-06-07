وزير الشباب: نسعى للقضاء على البيروقراطية والفساد الاداري

2020/06/07 | 01:57

بغداد/ الصباح الرياضي

اكدَ وزيرُ الشبابِ عدنان درجال، سعيهُ للقضاءِ على البيروقراطيةِ والفسادِ الاداري، فضلاً عن احتواء الشباب وإعداد البرامج لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم، وان يكون الاعلام الشريك الحقيقي لعملية الإصلاح التي ستنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة كونه المرآة العاكسة لواقع ورياضة البلد.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وعدد من اعضاء هيأته الاستشارية، مبيناً ضرورة تفعيل دور الاتحاد عبر توجيه وقيادة دفة الاعلام ليكون إعلاماً وطنياً هادفاً يُشخص الاخطاء ويطرح حلولاً منطقية ناجعة بإسلوب نقدي هادىء وموضوعي، لا سيما في ظل الظرف الراهن الذي يعيشه البلد.

وأشار إلى اهمية دور الإعلام أيضاً في تصحيح العلاقة ما بين الوزارة والمؤسسات الرياضية الأخرى (لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ومستشارية مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية)، قائلاً: نسعى إلى حل موضوع الاولمبية في المستقبل القريب واعداد مشاريع قوانين كونها هدفا ستراتيجيا لنا لتأسيس عمل رياضي صحيح، وكل شيء يتعارض مع القانون لن نعمل به، والبدء بإعداد مشروع قانون الرياضة الموحد الذي يضم جميع المؤسسات، فضلا عن تعديل قانونيّ وزارة الشباب والرواد، إذ إن تشريع القانون يجنبنا ويجنب الاخرين الدخول في اشكاليات العمل من ناحية تداخل الصلاحيات.

وبين درجال" ان اللقاء مع مجلس إدارة اتحاد الصحافة الرياضية وعدد من اعضاء هيأته الاستشارية سيكون بوابة للقاءات أخرى مع روابط صحفية وإعلامية، متطرقا الى التخصيصات المالية ورواتب الرواد وجريدة الملاعب وميزانية الوزارة، ومشوار منتخبنا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 في قطر ونهائيات امم اسيا 2023 في الصين، والبطولة التنشيطية، كما تم استعراض واقع العمل الشبابي والرياضي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والشروط الصحية الواجب توافرها في التدريبات، وأهمية التحدث بإيجابية دائماً إنطلاقا من الايمان بتحقيق ما تخطط له، وواقع الوزارة والرؤى الجديدة التي تسعى الى تطبيقها، ومسألة تحويل الاندية الى نظام الشركات وشمولها بالاستثمار، وانشاء المحكمة الرياضية التي تم بحث موضوعها مع رئيس مجلس القضاء الاعلى، وادخال موضوع القانون في الدراسات العليا ومواكبة التطور الحاصل في البلدان المجاورة التي كنّا نسبقها تطوراً بـ عقودٍ من الزمن.

وتناول الوزير مشاريع الوزارة المتوقفة وكيفية اعادتها للعمل وايجاد الحلول المناسبة، مستدركا ان تحويل المنتديات الى الاستثمارات اثر كثيرا في استقطاب الشباب ورعاية مواهبهم،بينما وقعنا عقداً مع وزارة الاتصالات لـ أتمتة الوزارة وتحويل عملها الى اسلوب الاقتصاد الرقمي، وهناك برامج مع هيئة الاتصالات لدعم الاقضية والنواحي، وسنعزز دور المنصة الالكترونية والعمل عن بُعد لاحتواء الشباب عبر البرامج التي سننفذها لحل مشكلاتهم لا سيما في مخيمات النازحين.

واشاد الحضور بطروحات الوزير وحرصه على احداث تغيير مهم، وأكدوا دعمهم لخطوات الوزارة من اجل التصحيح، بالاخص مشكلات الشباب التي تحتاج إلى دراسات عدة، تستند على جزئية مهمة هي الاعتماد عليهم كونهم الاساس في بناء المجتمع، والتأكيد على إنهاء الإرهاصات التي حدثت على خلفية القرار 140، واثرها في الرياضة العراقية، جراء تداخل الصلاحيات فضلاً عن طرح مقترح إنشاء صحيفة الكترونية مستقلة تستقطب الأسماء الكبيرة والمهمة، كما تمت الإشارة إلى نقاط عدة أخرى ابرزها، ضرورة دراسة مقترح شمول الصحفيين بقانون الرواد والأبطال.

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