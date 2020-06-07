البرلمان يكمل التصويت على الكابينة الوزارية

2020/06/07 | 02:30

بغداد / الصباح

أكملَ مجلس النواب في جلسته التي عقدها أمس السبت، التصويت على المناصب الوزارية الشاغرة، وأنهى مناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن استكمال الكابينة الوزارية هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، بينما قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقالته من مجلس النواب.

وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها "الصباح": إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".

وأضاف، "‏أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، وهو خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات".

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، بأن مجلس النواب أكمل في جلسته الثالثة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل ‏التشريعي الثاني التي عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس أمس ‏السبت ‏وبحضور247 ‏‏نائباً‏، التصويت على المناصب الوزارية الشاغرة، وأنهى مناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي.‏ ‏ ‏

وفي مستهل الجلسة، استكمل المجلس التصويت على أسماء التشكيلة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي والتي ضمت: إحسان عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنفط، وفؤاد محمد حسين وزيرا للخارجية وإيفان فائق يعقوب وزيرة للهجرة والمهجرين وعلاء أحمد حسن وزيراً للتجارة ومحمد كريم جاسم وزيراً للزراعة وسالار عبد الستار محمد وزيراً للعدل وحسن ناظم عبد حمادي وزيراً للثقافة والآثار.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى دعم جهود الحكومة التي تواجه تحديات كبيرة خاصة، مواجهة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والأمنية، لافتاً الى أن التحديات تتطلب منا موقفاً واضحاً لدعم الحكومة وعبور المرحلة لتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة وحماية الاقتصاد العراقي والجهود الأمنية، مقدماً شكره لمجلس النواب لتصويته على الوزارات الشاغرة.

وفي الشأن نفسه، صوت المجلس على تخويل رئيس مجلس الوزراء لاستحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل دعم المكونات للمشاركة في بناء الدولة.

بعدها، أدى السيدات والسادة الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.

من جهة اخرى، أعلن رئيس مجلس النواب تقديم النائب هادي فرحان العامري استقالته من عضوية المجلس، مبيناً أن عبد الكريم يونس عيلان هو بديل العامري بحسب إجراءات المفوضية العليا للانتخابات.

وفي الشأن التشريعي، أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 المقدم من اللجنة المالية.

وأشار النواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الى أن تجنب الاقتراض أفضل من اللجوء اليه عبر التوجه نحو اجراءات اصلاحية بديلة واعتماد معايير موحدة لتحقيق العدالة بين المواطنين والادارة العادلة للثروات، والدعوة الى ضرورة تفعيل برنامج واقعي لمكافحة الفساد، وتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية تسهم في تطوير مجال الاقتصاد، فضلاً عن لجوء الحكومة الى مصادر اخرى لدعم وارادات الموازنة العامة مثل المنافذ الحدودية والاتصالات، والاهتمام بالروزمانة الزراعية ورفع الضرائب على البضائع الاجنبية لدعم المنتج المحلي.

وأنصبت آراء النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس الدكتور بشير حداد، على تفعيل قانون الاستثمار وتحديد سقف ثابت للاقتراض بحسب الاحتياج، فضلاً عن الاستفادة من إيرادات عقارات الدولة في دعم الموازنة، والمطالبة بالتوجه الى إقامة المدن الصناعية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

بدوره، أكد ممثل الحكومة في مجلس النواب أهمية تضافر الجهود لتمرير مشروع القانون، مبيناً أن الدولة مهتمة بتنويع مصادر التمويل لدعم الخزينة العامة في ظل الضائقة المالية التي تمر بها، مشيراً الى أن الدولة لن تذهب الى الاقتراض الخارجي، الا في حال استنفاد حلولها بالاقتراض الداخلي.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية أخذها لآراء أعضاء المجلس بنظر الاعتبار في سبيل انضاج القانون وتشريعه، داعية الحكومة الى تقديم مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين

8 /6 /2020‏.

إلى ذلك، كشف تحالف الفتح عن اسباب استقالة رئيس التحالف هادي العامري من عضوية مجلس

النواب.

وقال المتحدث باسم الكتلة أحمد الاسدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب: إن "وسائل الإعلام تناقلت نبأ استقالة العامري من عضوية مجلس النواب"، وأضاف انه "من أجل ألّا تتكاثر التحليلات عن سبب الاستقالة، فإن العامري قدم استقالته من عضوية البرلمان للتفرغ إلى أعماله"، مشيراً إلى أن "العامري كان يحرص على الحضور في أكثر جلسات البرلمان خصوصا المتعلقة بالقرارات المهمة".

وبين الاسدي، أن "العامري قدم استقالته والبديل هو عبد الكريم الأنصاري الذي سيكون جزءا من التحالف والكتلة النيابية".

ونفت هيئة الحشد الشعبي، في بيان أمس السبت، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن استبدال رئيس الهيئة بالعامري.

وفي أول تعليق دولي على استكمال حكومة الكاظمي، قال السفير البريطاني في بغداد ستيفن هايكي في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "‏اتقدم للكاظمي بالتهاني الحارة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية".

وأضاف، ان "المملكة المتحدة مهتمة بفرصة العمل عن كثب مع حكومتكم للتغلب على التحديات الحالية وبناء عراق مستقر ومزدهر، كما أنها ستكون داعماً للعراق بأفعالها كما بأقوالها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يكمل التصويت على الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يكمل التصويت على الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).