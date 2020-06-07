وزير الصحة العراقي: التعايش مع الفيروس مستحيل

2020/06/07 | 12:09

اخبار السعودية )- كشف وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، الأحد، عن صعوبة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد تزايد أعداد الإصابات بسبب ضعف الوعي الصحي.وقال التميمي في تصريح صحافي، إن "الحرب ضد الفيروس

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