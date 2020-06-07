2020/06/07 | 13:42

اخبار السعودية )- أعلن وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، عن تكليف رئيس جديد لرئاسة أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.وقال عناد، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، إنه "تم تكليف الفريق الركن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تكليف عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تكليف عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).