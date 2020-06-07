الموقف الوبائي اليوم: 1268 إصابة جديدة ووفاة 28 حالة وشفاء 282 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦٥
بغداد/ الكرخ: ٢٤٣
مدينة الطب: ٩٧
النجف: ٢٨
البصرة: ١٢١
السليمانية: ٩١
اربيل : ٣٩
دهوك: ٣
كربلاء: ٢٨
واسط: ٩٧
كركوك: ٣
ديالى: ١
بابل: ٤٣
ميسان: ٣٩
الديوانية: ٤٠
ذي قار: ٦٨
المثنى: ١٢
صلاح الدين: ٢٥
الانبار: ٢٢
نينوى: ٣
- الشفاء: ٢٨٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٨٩
بغداد/ الكرخ: ٤٠
مدينة الطب: ٨
النجف: ٢
البصرة: ١٥
كربلاء: ١
ديالى: ١
واسط: ٢
نينوى: ٢٠
ميسان: ٤
- الوفيات : ٢٨ حالة
بغداد/ الرصافة: ٩
بغداد/ الكرخ: ٥
مدينة الطب: ٢
النجف: ١
السليمانية: ٥
كركوك: ١
واسط: ١
الديوانية: ١
البصرة: ١
ميسان: ١
بابل: ١
مجموع الإصابات : ١٢٣٦٦
مجموع حالات الشفاء: ٥١٨٦
الراقدين الكلي: ٦٨٣٤
الراقدين في العناية المركزة: ٦٩
مجموع الوفيات: ٣٤٦
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