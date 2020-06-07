الموقف الوبائي اليوم: 1268 إصابة جديدة ووفاة 28 حالة وشفاء 282 مصاباً

2020/06/07 | 17:18

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٥

بغداد/ الكرخ: ٢٤٣

مدينة الطب: ٩٧

النجف: ٢٨

البصرة: ١٢١

السليمانية: ٩١

اربيل : ٣٩

دهوك: ٣

كربلاء: ٢٨

واسط: ٩٧

كركوك: ٣

ديالى: ١

بابل: ٤٣

ميسان: ٣٩

الديوانية: ٤٠

ذي قار: ٦٨

المثنى: ١٢

صلاح الدين: ٢٥

الانبار: ٢٢

نينوى: ٣

- الشفاء: ٢٨٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٨٩

بغداد/ الكرخ: ٤٠

مدينة الطب: ٨

النجف: ٢

البصرة: ١٥

كربلاء: ١

ديالى: ١

واسط: ٢

نينوى: ٢٠

ميسان: ٤

- الوفيات : ٢٨ حالة

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥

كركوك: ١

واسط: ١

الديوانية: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

بابل: ١

مجموع الإصابات : ١٢٣٦٦

مجموع حالات الشفاء: ٥١٨٦

الراقدين الكلي: ٦٨٣٤

الراقدين في العناية المركزة: ٦٩

مجموع الوفيات: ٣٤٦

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