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الموقف الوبائي اليوم: 1268 إصابة جديدة ووفاة 28 حالة وشفاء 282 مصاباً


2020/06/07 | 17:18
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

 

بغداد/ الرصافة: ٢٦٥

بغداد/ الكرخ: ٢٤٣

مدينة الطب: ٩٧

النجف: ٢٨

البصرة: ١٢١

السليمانية: ٩١

اربيل : ٣٩

دهوك: ٣

كربلاء: ٢٨

واسط: ٩٧

كركوك: ٣

ديالى: ١

بابل: ٤٣

ميسان: ٣٩

الديوانية: ٤٠

ذي قار: ٦٨

المثنى: ١٢

صلاح الدين: ٢٥

الانبار: ٢٢

نينوى: ٣

 

- الشفاء: ٢٨٢ حالة ،  وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٨٩

بغداد/ الكرخ: ٤٠

مدينة الطب: ٨

النجف: ٢

البصرة: ١٥

كربلاء: ١

ديالى: ١

واسط: ٢

نينوى: ٢٠

ميسان: ٤

 

- الوفيات : ٢٨ حالة

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥

كركوك: ١

واسط: ١

الديوانية: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

بابل: ١

 

مجموع الإصابات :  ١٢٣٦٦

مجموع حالات الشفاء:   ٥١٨٦

الراقدين الكلي:  ٦٨٣٤

الراقدين في العناية المركزة: ٦٩

مجموع الوفيات:  ٣٤٦

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