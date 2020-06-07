الكاظمي: نمر بتحديات كبيرة مالية وأخرى متعلقة بكورونا

2020/06/07 | 17:50

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن بلاده تمر بتحديات كبيرة مالية وأخرى متعلقة بكورونا.وقال الكاظمي الأحد: "وضعنا الخطط اللازمة لتجاوز التحديات".

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