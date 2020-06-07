الكاظمي: كورونا وتحديات مالية كبرى تواجهنا

2020/06/07 | 18:21

اخبار السعودية )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، خلال الجلسة الاستثنائية للحكومة أن البلد يمر بأزمات وتحديات كبيرة.وقال الكاظمي: "نبارك للوزراء الجدد تصويت مجلس النواب عليهم"، مشيراً إلى أنه

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