متظاهرو النجف يطالبون بإقالة المحافظ.. والأمن يفرقهم بالنار

2020/06/07 | 19:54

اخبار السعودية )- اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، أمام مقر الحكومة المحلية في محافظة النجف جنوب بغداد، للمطالبة بالإصلاحات والكشف عن قتلة المتظاهرين.وانطلقت التظاهرة من ساحة الاعتصام إلى ديوان المحافظة

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