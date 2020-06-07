غضب بالعراق.. متظاهرو النجف يضرمون النار بمنزل المحافظ

2020/06/07 | 21:27

اخبار السعودية )- اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب العراقية، الأحد، أمام مقر الحكومة المحلية في محافظة النجف جنوب بغداد، للمطالبة بالإصلاحات والكشف عن قتلة المتظاهرين.وذكرت وسائل إعلام عراقية أن

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