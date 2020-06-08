فتح منفذ زرباطية الحدودي ليومين في الأسبوع

2020/06/08 | 01:33

بغداد / الصباح

استأنف منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، عملية التبادل التجاري مع الجارة إيران أمس الأحد بواقع يومين أسبوعيا.

وبيّن رئيس المنافذ الحدودية الدكتور عمر عدنان الوائلي في بيان صحفي تلقت "الصباح" نسخة منه أمس: أن الاستئناف جاء بعد غلق التبادل التجاري كإجراء وقائي بين البلدين منذ منتصف شهر آذار الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرا الى أنّ هناك جملة ضوابط تم اعتمادها من اللجنة العليا للصحة والسلامة للاستئناف منها أن تقدم المحافظة طلبا بإعادة افتتاح المنفذ، وإن يكون التبادل التجاري ليومين في الأسبوع وبواقع 250 ارسالية.

ونوه أن التبادل التجاري سيخضع لعمليات تعقيم وتعفير للبضائع والشاحنات الداخلة، فضلا عن منع التجمعات والاختلاط بين سائقي الشاحنات والعمال والمخلصين الكمركيين، والتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس، وكذلك إلزامهم بلبس الكمامات والكفوف والالتزام بالبعد المكاني فيما بينهم، علاوة على عدم السماح بدخول اي شخص إلى داخل المنفذ الحدودي باستثناء البضاعة المسموح بإدخالها حصرا.

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