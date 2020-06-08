طهران تتهم {سي آي أيه} بتنفيذ هجوم 2017

2020/06/08 | 02:06

طهران / وكالات

اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الاستخبارات الأميركية "سي آي أيه" بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف برلمان بلاده، سنة 2017.

وقال قاليباف في كلمة، أمس الأحد، في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان): إن "الهجوم الإرهابي على مبنى المجلس في 7 حزيران عام 2017، كان رمزا للمخططات البغيضة المحاكة من قبل الأعداء ضد الشعب الإيراني".

وأضاف أن ما وقع لم يكن مجرد عمل إرهابي، و"الآن ثبت أن أجهزة الاستخبارات التابعة لأميركا والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة كانت وراء ذلك الحادث وكانت مخططاتهم تتضمن تنفيذ مجازر جماعية في شوارع طهران لو توفرت إمكانية ذلك لهم".

وأسفر هجومان قرب البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية السيد روح الله الخميني، يوم 7 حزيران 2017، عن مقتل 17 شخصا وإصابة 40

بجروح.

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