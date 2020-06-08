دعوات برلمانيَّة لسرعة تنفيذ البرنامج الحكومي

2020/06/08 | 02:06

بغداد / حازم محمد حبيب ومهند عبد الوهاب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أن الكابينة الوزارية الحالية برئاسة الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، وتحتاج الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء والاستقرار للبدء بتنفيذ البرنامج الوزاري، في وقت أبدى أعضاء بمجلس النواب تفاؤلهم باستكمال الكابينة الوزارية، مبيّنين أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة.

وقال الكعبي في حديث لـ "الصباح: إن "الكابينة الوزارية الحالية برئاسة الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، وتحتاج الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء لرسم خطط للبدء بالبرامج والنشاطات التي من شأنها الحفاظ على وحدة واستقلال العراق ومحاربة داعش".

وبيّن النائب الأول لرئيس البرلمان، أن "الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الإرهابية التي خسرت المعركة في كل جولاتها أمام قواتنا الأمنية البطلة".

وأشار الكعبي الى أن "العصابات الإرهابية تحاول العودة ووضع موطئ قدم لها داخل العراق مرة أخرى ومحاولاتها لإرسال الرسائل عبر التهويل الإعلامي الذي تستخدمه لأنصارها المتواجدين في سوريا وليبيا وافغانستان وعدد من المناطق الأخرى بأنها مازالت موجودة داخل العراق"، لافتا الى أن "هناك معلومات استخبارية تؤكد وجود أعداد كبيرة من أسر الدواعش الموجودين في عدد من المخيمات يمكن استخدامهم بتنفيذ نشاطات ارهابية، لاسيما أن أغلب تلك الأسر مازال ذووهم من الدواعش في الدول الأوربية".

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نهروا راوندوزي قال لـ "الصباح": إن "أهمية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية تمثل بداية مرحلة تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن "التصويت ومنح الثقة لكامل الكابينة الوزارية يجب أن يولد في مقابلها تطبيق البرنامج الحكومي، ويبدأ احترام سيادة العراق وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على الأمن الداخلي واستقراره".

ولفت الى أن "المطلوب من رئيس الحكومة الآن هو المضي بتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ الانتخابات والاهتمام بالملف الصحي لجائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "الواقع العملي لبناء الدولة يفرض على مجلس النواب دعم الحكومة لاستقرار البلاد في جميع المجالات".

فيما أشار النائب ممثل كوتا الشبك قصي عباس، الى أن "استكمال الكابينة الوزارية يحتم على الحكومة العديد من القضايا والمطالب التي يطالب الشعب بتحقيقها، وعليها أن تنزل للميدان وتنفذ ما وعد به رئيس الحكومة الجماهير".

وأكد عباس لـ "الصباح"، أن "المهام المطلوبة الآن من رئيس الحكومة هي ايجاد الحلول الناجعة لوقف التدهور الاقتصادي والعمل على إحياء الاقتصاد الداخلي للبلاد والقضاء على البطالة".

وأضاف، أن "الجانب الأمني يأخذ حيزاً كبيراً من جهد الحكومة، لذلك عليها أن توفر الدعم الدائم للقوات العسكرية وموضوع كورونا والتحديات السياسية والانتخابات المرتقبة التي من المفترض أن تتهيأ الأرضية المناسبة لها".

بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني: إن "الكاظمي وبعد استكمال كابينته الحكومية بالتصويت على باقي الوزارات، فإن هناك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الاقليمي والدولي بالمنطقة"، مبيّناً أن "حكومة الكاظمي ورغم وجود بعض الملاحظات عليها لدى بعض الأطراف لكن هذا الأمر لا يعني عرقلة تمريرها أو عدم دعمها لمواجهة التحديات الحالية".

وأضاف السكيني، أن "إضعاف الحكومة الحالية تحت أي ذريعة، هو أمر لن يخدم العراق في مواجهة الأزمات الحالية، ومن ثمّ فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة"، مشدداً على أن "أهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية الراهنة".

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