مطالب بإعادة النظر في عقود الكهرباء

2020/06/08 | 02:39

بغداد/ الصباح

يتجه مجلس النواب لتشريع قانون النفط والغاز خلال الجلسات المقبلة، في ظل مطالبات نيابية بإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي لـ "الصباح" إن "على رئيس الوزراء أن يكون جادا في إعادة صياغة عقود وزارة الكهرباء الاستثمارية لأنها تستنزف الكثير من الأموال خاصة وأن العراق يمر بضائقة مالية وظروف وصحية صعبة".

وأضاف النائب، أن "من بينها العقود الاستثمارية للمحطات التي تكلف الكثير من الأموال وخصوصا أن تلك العقود تلزم العراق بدفع تكاليفها حتى وإن كانت لاحاجة لها، وتشمل العقود في محطة بسماية الاستثمارية والرميلة الاستثمارية وكار وقيوان ومحطة الشعيبة".

وتابع العقابي، أن "الدولة ملزمة أن تسدد للشركات المستثمرة والمنتجة للكهرباء بحدود 300 مليون دولار ضمن العقد المبرم مع وزارة الكهرباء، في وقت أن حدود الجباية الفعلية تصل الى 17 % وغير الفعلية 83 %".

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