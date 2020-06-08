مجلس أمناء شبكة الإعلام يُطلق مبادرة وطنيَّة لمواجهة كورونا

2020/06/08 | 02:39

بغداد / شذى الجنابي/ وفاء عامر

أطلق مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، المبادرة الإعلامية الوطنية الهادفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، والرامية الى تعزيز التنسيق والتعاون وتوفير خدمة إعلامية دقيقة لمواجهة الوباء.

يأتي ذلك في وقت، حذرت خلاله وزارة الصحة من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل اصابات تجاوزت الألف يوميا، في وقت شددت جميع المحافظات، والعاصمة بغداد، من إجراءات فرض حظر التجوال.

وذكر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، في بيان صحفي، أن "المبادرة تؤكد الانفتاح على جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية ووضع خطة إعلامية عالية المستوى لمواجهة وباء كورونا والتثقيف على الالتزام بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعم القوات الأمنية ووزارة الصحة".

ولفت إلى أن "شبكة الإعلام العراقي تساند جميع المؤسسات الإعلامية في ما يخص مواجهة وباء كورونا عبر توفير المعدات والمستلزمات الإعلامية والاحتياجات الضرورية من سيارات نقل واستوديوهات وكاميرات بهدف تعزيز التنسيق والتعاون وتوفير خدمة إعلامية دقيقة لمواجهة الوباء".



وأضاف أن "هذه المبادرة الإعلامية تأتي انسجاماً مع التحديات الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والصحفية".



في غضون ذلك، قال وكيل وزير الصحة، حازم الجميلي لـ "الصباح" إن عبور عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز الألف يوميا أمر مقلق جدا بسبب عدم التزام المواطنين بالحظر.



وأشار الى أن الموقف الوبائي شهد مؤخرا تسجيل 1268 إصابة "أمس الأحد" بالفيروس في أعلى حصيلة بالبلاد ووصفه بالانفجار الوبائي الخطير مع قفزة في أعداد الوفيات التي وصلت معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميا، متوقعا أن تتخطى الإصابات حاجز الـ 15 ألف خلال الأيام المقبلة، في حين أن العراق لم يكن يسجل أكثر من 100 حالة يوميا قبل 22 أيار الماضي، والسبب يعود الى ارتفاع عدد الفحوصات التي وصلت بين 10 – 15 ألف فحص يوميا، والإصرار على الاعتقاد بعدم وجود كورونا رغم خطر الوباء.

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