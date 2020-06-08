وزير النقل لـ { الصباح }: مساع لرفع حظر {الطائر الأخضر} في أوروبا

2020/06/08 | 02:39

بغداد/ الصباح

أفصحت وزارة النقل عن مساعٍ جدية لإكمال متطلبات رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية الممنوعة من دخول الأجواء الاوروبية بسبب وضعها في القائمة السوداء لعدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، وأشارت الوزارة إلى أن الخطوط الجوية تمتلك أسطولاً من 31 طائرة معظمها طائرات حديثة.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح خاص أدلى به لـ "الصباح": إن "وزارته ومن خلال لجان فنية تعمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الدولية لرفع الخطوط الجوية العراقية من القائمة السوداء التي تشمل شركات الطيران الممنوعة من دخول الأجواء الأوربية"، وبيّن أن "الوزارة تسير بخطى حثيثة لرفع الحظر عنها ليعود الطائر الأخضر للتحليق من جديد في جميع عواصم الدول الأوروبية والعالمية".



ولفت وزير النقل، الى أن "وزارته جادة في تفعيل الاتفاقيات الثنائية السابقة بين سلطة الطيران المدني والاتحاد الأوروبي لانطلاق الرحلات الى معظم الدول الأوروبية ومنها (ألمانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا) بعد وضع الخطوط الجوية العراقية في القائمة السوداء بسبب عدم الالتزام بالمعايير الدولية".

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