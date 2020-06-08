الكعبي لـ { الصباح }: الكابينة الوزاريَّة تمتلك الخبرة اللازمة لتنفيذ برنامجها

2020/06/08 | 03:12

بغداد / حازم محمد حبيب ومهند عبد الوهاب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أن الكابينة الوزارية الحالية برئاسة الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، وتحتاج الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء والاستقرار للبدء بتنفيذ البرنامج الوزاري، في وقت أبدى أعضاء في مجلس النواب تفاؤلهم باستكمال الكابينة الوزارية، داعين في الوقت نفسه إلى سرعة تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة.

وقال الكعبي في حديث لـ "الصباح: إن "الكابينة الوزارية الحالية برئاسة الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، وتحتاج الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء لرسم خطط للبدء بالبرامج والنشاطات التي من شأنها الحفاظ على وحدة واستقلال العراق ومحاربة عصابات داعش".

وبيّن النائب الأول لرئيس البرلمان، أن "الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الارهابية التي خسرت المعركة بكل جولاتها أمام قواتنا الأمنية البطلة".

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نهروا راوندوزي قال لـ "الصباح": إن "أهمية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية تمثل بداية مرحلة تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن "التصويت ومنح الثقة لكامل الكابينة الوزارية يجب أن يولد في مقابلها تطبيق البرنامج الحكومي، ويبدأ احترام سيادة العراق وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على الأمن الداخلي واستقراره".

ولفت الى أن "المطلوب من رئيس الحكومة الآن هو المضي بتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ الانتخابات والاهتمام بالملف الصحي لجائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "الواقع العملي لبناء الدولة يفرض على مجلس النواب دعم الحكومة لاستقرار البلاد في جميع المجالات".

بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني: إن "الكاظمي وبعد استكمال كابينته الحكومية بالتصويت على باقي الوزارات، فإن هناك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الاقليمي والدولي بالمنطقة".

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