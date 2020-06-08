صالح والكاظمي يبحثان الأوضاع الاقتصاديَّة والأمنيَّة

2020/06/08 | 03:12

بغداد/ الصباح

شدد رئيسا الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على العمل بما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح المنشود بكل مفاصل الدولة، في حين بحثا آخر مستجدات الأحداث على الصعيد الداخلي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية.



في غضون ذلك تلقى الكاظمي رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عبر فيها عن استعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في تصديها لتحديات عديدة من بينها "كورونا".وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقته "الصباح"، أن "الرئيسين ناقشا، خلال لقائهما، عددا من القضايا الأساسية".وهنأ صالح رئيس الوزراء بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية، لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان.



كما بحث رئيسا مجلس الوزراء والجمهورية آخر مستجدات الأحداث على الصعيد الداخلي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية، والخطوات الواجب اتخاذها في ظل التحديات التي تواجه البلد بسبب جائحة كورونا، وتدهور أسعار النفط العالمية.

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