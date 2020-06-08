الحداد لـ { الصباح }: موازنة 2020 ستكون نصف سنويَّة

2020/06/08 | 03:12

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشف نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد عن جاهزية 7 قوانين للتصويت خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد أن التصويت على موازنة 2020 ستكون بصيغة نصف سنوية او أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد.

وقال الحداد لـ "الصباح" إن هناك العشرات من مشاريع القوانين التي من المؤمل أن تشرع في مجلس النواب، منها ماتم قراءته للمرة الاولى او الثانية ومناقشتها وجاهزيتها للتصويت، ومنها؛ مشروع قانون جرائم المعلوماتية واللاجئين والتجاوزات السكنية ومقترح قانوني الأندية الرياضية والاتحادات والخدمة المدنية الاتحادية ومجلس الإعمار وغيرها.وبيّن نائب رئيس مجلس النواب بأن البرلمان طالب الحكومة بضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون موازنة العام 2020 في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي لتجري قراءتها ومناقشتها ومن ثمّ التصويت عليها، مبيّناً أن صيغة الموازنة التي سيصوت عليها مجلس النواب ستكون نصف سنوية او أية صيغة أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد.

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