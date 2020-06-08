عراقي يقتل ابنه ليلة فرحه.. رصاصة طائشة اخترقت صدره!

2020/06/08 | 08:45

اخبار السعودية )- كان فرحاً قبل أن يتحول إلى مأتم عقب مقتل العريس، في واقعة شهدتها محافظة كركوك، وتحديدا في قضاء الحويجة جنوبي المدينة.في التفاصيل، قتل أب عراقي ابنه في حفل خطوبته، مطلقا عليه النار عن طريق الخطأ بعدما

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