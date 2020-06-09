انزلاق طائرة شحن أميركية في قاعدة التاجي ببغداد

2020/06/09 | 00:14

اخبار السعودية )- أفادت مصادر بتحطم طائرة شحن أميركية، ليل الاثنين، خلال هبوطها في قاعدة التاجي العراقية.بينما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الطائرة العسكرية انزلقت ولم تتحطم في قاعدة التاجي.فيما أفاد مراسلنا في بغداد

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