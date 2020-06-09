مجلس الوزراء يعدُّ العاملين في المؤسسات الصحيَّة «خط الصد الأول»

2020/06/09 | 01:42

بغداد / شذى الجنابي المحافظات/ مراسلو الصباح

استحصل وزيرالصحة والبيئة موافقة رئاسة مجلس الوزراء بعدّ العاملين في المؤسسات الصحية حصرا خط الصد الأول لكثرة الاصابات في صفوفهم، بينما جهزت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة مستشفى ابن الخطيب بأجهزة التنفس الاصطناعي الاضافية، في وقت تستمرعمليات المسح الميداني الفعال في المناطق التي تكثر فيها الاصابات.

وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لـ « الصباح «: انه استحصلت موافقة رئاسة مجلس الوزراء» اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا) رقم ٦٠ لسنة 2020 « بعدِّ العاملين في المؤسسات الصحية حصرا خط الصد الأول لكثرة الاصابات في صفوفهم.

واشار الى تخصيص أجهزة للتنفس الاصطناعي اضافية لعلاج الحالات الحرجة من المحجورين في مستشفى ابن الخطيب، فضلا عن توفير الوزارة الأدوية والمستلزمات الضرورية للعناية بهم، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قدمها ابطال الجيش الأبيض بمختلف تخصصاتهم وعناوينهم، منوها بأن من مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية دعم دوائر الصحة بالمبالغ المالية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير العدد الوقائية للملاكات الطبية والتمريضية والصحية والعاملين في المؤسسات الصحية، علاوة على زيادة عدد الأسرة في دوائر الصحة من خلال الدعم المالي من قبل الوزارة وبالتعاون مع العتبة الحسينية والجهات المتبرعة.

واضاف التميمي ان الوزارة عملت على زيادة أسرة الانعاش، وعدد الفحوصات والمعدات التشخيصية، واعتماد التوعية والتثقيف من خلال الفرق الجوالة مع الجهات الساندة، وإعداد الخطط المستقبلية لمواجهة الجائحة، منبها على التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق حظر التجوال في المناطق التي سجلت اصابات كبيرة، وتفعيل دور اللجان العلمية في الدوائر، والتنسيق مع مركز الوزارة والجامعات في المحافظات لتنشيط الواقع البحثي، وتوعية المواطنين بشأن التباعد الجسدي ولبس الكمامات واستخدام المعقمات وغيرها.

عمليات المسح الميداني

ومن جانبه اوضح مديرعام الصحة العامة في الوزارة الدكتور رياض الحلفي لـ « الصباح»، أن عمليات المسح الميداني لم تنته بعد، بينما هناك توجه نحو المناطق التي سجلت أعدادا قليلة، وحاليا لا نحتاج الى البحث والتفتيش عن المصابين، لانهم بدؤوا بالتوجه نحو المؤسسات الصحية باعداد كبيرة جدا، مضيفا ان عمليات المسح الميداني تتابع الملامسين بالوقت الحالي لغرض اجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس لهم، مؤكدا ان اغلب المواطنين بدؤوا يتجهون نحو المؤسسات الصحية باعداد كبيرة لغرض اجراء الفحوصات وهذا امر مفرح بسبب زيادة الوعي الصحي لديهم.

واشار الى أن ارتفاع معدلات الوفيات بفيروس كورونا لا يرتبط بقصورالتعامل مع الحالات الحرجة أو قلة توفير مادة البلازما لعلاجهم، مبينا انه وباء ولا يوجد له علاج حتى الآن ، وحتى مادة البلازما التي يتم استخدامها هناك بحوث تؤكد قلة فعاليتها للبعض وأغلبهم من اصحاب الامراض المزمنة ( امراض القلب، والسكر، والضغط، وامراض السرطان، واعتلالات مرضية اخرى ) التي يعانون منها مما يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات، فضلا عن تأخر البعض من المصابين في مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

واسط تشدد تطبيق الحظر

وفي واسط اعلنت خلية الازمة في المحافظة المباشرة الفعلية بتطبيق حظر التجوال الكلي المشدد للحد من ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.



وبين محافظ واسط رئيس الخلية الدكتور محمد جميل المياحي لــ(الصباح)، ان ادارته المحلية باشرت تطبيق حظر التجوال الكلي المشدد، من خلال اغلاق جميع منافذ المحافظة وعدم السماح بدخول المسافرين او خروجهم ومنع التنقل بين اقضية ونواحي المحافظة بعد تسجيل 97 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا الى ان قرار حظر التجوال استثنى الاجهزة الامنية والموظفين المكلفين بواجب رسمي، فضلا عن الحالات الصحية الحرجة والسماح لباعة المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية من التنقل بحرية.

واضاف ان الخلية اعطت اوامرها لجميع المفارز الامنية بالقاء القبض بحق جميع اصحاب المقاهي والمطاعم والكافيهات المخالفين لتعليمات خلية الازمة، واحالتهم على القضاء تنفيذا لقرار مجلس القضاء الاعلى الاخير، مشددا على ضرورة تنفيذ الحجر المنزلي الاجباري لجميع أسر المصابين واستمرار تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة، منوها بأن خلية الازمة المركزية في المحافظة وجميع خلايا الازمة في الوحدات الادارية ستبقى في حالة استنفار تام لحين عبور الازمة.

من جهته كشف مدير عام صحة واسط الدكتور جبار الياسري لـ»الصباح»، عن نجاح اول عملية نقل بلازما الدم لمريضة مصابة بالفيروس كانت ترقد في مستشفى الزهراء التعليمي، مشيرا الى ان عملية جلب البلازما من المركز الوطني في العاصمة بغداد جرت بالتنسيق مع ملاكاتنا في قسم العمليات الطبية وطب الطوارئ، داعيا المتعافين الى التبرع بالدم لغرض استخلاص البلازما واستخدامها في علاج المصابين كونه سيسهم بانقاذ المرضى.

غلق جسر السندية مع محافظة ديالى

ومن جانبها اغلقت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين الجسر الرابط بين محافظتي صلاح الدين وديالى.



وافاد محافظ صلاح الدين المهندس عمار جبر لـ»الصباح»، بأن هذا الإجراء من مجمل اجراءات تم اتخاذها نتيجة لزيادة إعداد الإصابة بالفيروس بفعل الوافدين اليها مما استوجب غلق مداخل المحافظة و منها جسر السندية، اذ تم غلقه ومنع العبور عليه بشكل نهائي، اضافة الى غلق المنافذ الشمالية و الجنوبية للمحافظة، لافتا الى إلغاء جميع الاستثناءات الخاصة بحظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا حتى السادسة صباحا باستثناء حركة الاسعافات وتشمل هذه التوجيهات جميع الاقضية والنواحي في صلاح الدين .

واضاف ان إعداد المصابين في المحافظة تحت السيطرة، منوها بافتتاح مجمع الاقسام الداخلية لجامعة تكريت جاء للابتعاد عن ملامسة المجتمع و تأمين ردهة للحجر الصحي و بسعة 50 غرفة لتضاف الى الاماكن المخصصة لحجر المصابين بفيروس كورونا.

متابعة الملامسين في كركوك

وبدورها نفذت فرق شعبة الامراض الانتقالية في صحة كركوك حملة لمتابعة ظهور حالات اصابة لملامسين في مناطق الاصابات الاخيرة، تزامنا مع حملة تعفير وتعقيم وتوعية ورش مبيدات في موقعي الحجر الصحي بشقق دوميز وكيوان.

وقال مسؤول شعبة الامراض الانتقالية الدكتور منذر نعمان لـ»الصباح»: إن الفرق الصحية التابعة لصحة كركوك باشرت حملة لتتبع ظهور حالات اصابة جديدة بين الملامسين للملامسين للاصابات الاخيرة، مشيرا الى ان الحملة نفذت في مناطق الاصابات، تزامنا مع حملة تعفير وتعقيم شملت موقعي الحجر الصحي بشقق دوميز وكيوان، فضلا عن حملات التحري والمسح التي تنفذها الصحة احترازا للسيطرة على ظهور الاصابات ومنع انتشارها بالسرعة الممكنة.

حالة وفاة في السليمانية

وفي اقليم اعنت وزارة الصحة تسجيل 12 اصبة جديدة في منطقة كرميان التابعة الى محافظة السليمانية وحالة وفاة واحدة.

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