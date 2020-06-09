ترحيبٌ دوليٌّ بإكمال كابينة الكاظمي الوزاريَّة

2020/06/09 | 02:15

بغداد/ الصباح

تلقى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اربع رسائل خطية من المستشارة الالمانية، والرئيس الكوري الجنوبي، ونظيريه الياباني والاسترالي، أكدت جميعها مساندة العراق في مختلف المجالات، لاسيما التعاون العسكري والاقتصادي والتعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وباركت اكتمال الكابينة الوزارية.



وصوت مجلس النواب، خلال جلسته السبت الماضي، على الحقائب الوزارية السبع الشاغرة.



وعلى الفور من تصويت البرلمان، قال الكاظمي في تغريدة له تابعتها "الصباح": إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".

وذكرت بيانات اصدرها مكتب رئيس الوزراء، وتلقتها "الصباح" ان "الكاظمي استقبل أمس السفير الألماني في بغداد، أوله دييل، الذي سلّم رئيس الوزراء، رسالة تهنئة خطية من المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية".

كما تسلّم الكاظمي، أمس الأثنين، رسالة خطية من رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، قام بتسليمها السفير الياباني في بغداد، هاشيموتو ناوفومي.

ونقل ناوفومي تحيات رئيس حكومة بلاده الى الحكومة العراقية، وإشادته بجهود رئيس الوزراء، في استكمال الكابينة الحكومية، وسعيه لتحقيق عراق مزدهر ومستقر يلبي تطلعات الشعب العراقي.

وافاد بين اخر، بأن رئيس الوزراء، استقبل أمس الأثنين، سفير كوريا الجنوبية في بغداد، جانغ كيونغ ووك، الذي نقل تحيات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، إلى الكاظمي عبر رسالة خطية أشاد فيها باستكمال الكابينة الوزارية؛ لكي تضطلع بمهام السيطرة على الأزمة الوبائية الراهنة، ومعالجة التحديات المختلفة.

وحملت الرسالة التأكيد على أهمية تنمية العلاقات وتعزيزها بين البلدين، لاسيما في مجالات، التعاون العسكري وملفّ استثمار الشركات الكورية في العراق، وحلّ الإشكالات المُتعلّقة بمشروع مُجمّع بسماية السكني.

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