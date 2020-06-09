2020/06/09 | 02:15

بغداد/ شذى الجنابي

استحصل وزيرالصحة والبيئة موافقة رئاسة مجلس الوزراء بعدّ العاملين في المؤسسات الصحية حصرا خط الصد الأول لكثرة الاصابات في صفوفهم، وبينما جهزت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة مستشفى ابن الخطيب باجهزة التنفس الاصطناعي الاضافية، زادت وزارة الصحة عدد أسِرة الانعاش والفحوصات.



وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي لـ " الصباح ": انه استحصلت موافقة رئاسة مجلس الوزراء" اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا) رقم 60 لسنة 2020 " بعدِّ العاملين في المؤسسات الصحية حصرا خط الصد الأول لكثرة الاصابات في صفوفهم.



واشار الى تخصيص أجهزة للتنفس الاصطناعي اضافية لعلاج الحالات الحرجة من المحجورين في مستشفى ابن الخطيب،فضلا عن توفير الوزارة الأدوية والمستلزمات الضرورية للعناية بهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة لـ {الصباح}: زيادة أسِرَّة الانعاش وعدد الفحوصات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة لـ {الصباح}: زيادة أسِرَّة الانعاش وعدد الفحوصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).