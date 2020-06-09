مجلس النواب يطلع على تقرير {الأزمة النيابيَّة} لمواجهة الجائحة

2020/06/09 | 02:15

بغداد/ الصباح

ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس، تقرير لجنة الازمة النيابية بخصوص جائحة كورونا‏، والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، عبر عقدها 13 اجتماعا، شهدت استضافة 30 مسؤولا، ‏ فضلا عن ثلاثة اجتماعات اخرى مع رئيس مجلس الوزراء السابق بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس خلية الازمة النيابية.



وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجه في مستهل الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي عقدت أمس بحضور‎ 166‎‏ ‏‏نائبا‏،بعقد اجتماع للجنة الزراعة والمياه والاهوار مع ممثلين من وزارتي التجارة والزراعة، اضافة الى الامن الوطني ومشاركة لجنة الامن والدفاع لمناقشة مشكلة تسويق محصولي الحنطة والشعير وضبط الحدود على أن تقدم لجنة الزراعة النيابية تقريرها الخاص باستلام محاصيل الفلاحين لعرضه في اعمال الجلسة المقبلة.

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