فيديو.. المشاهد الأولى لخروج طائرة أميركية عن المدرج بالعراق

2020/06/09 | 07:59

اخبار السعودية )- وثق مقطع فيديو المشاهد الأولى التي أعقبت هبوط الطائرة الأمريكية في قاعدة التاجي، حيث أوضح الفيديو خروجها من المدرج.كان بيان صادر من القيادة الأمريكية حول الحادث أكد أن الطائرة لم تتعرض لعملة هجوم، بل

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