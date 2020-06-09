2020/06/09 | 16:00

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١١٨

بغداد/ الكرخ: ٦٧

مدينة الطب: ٧٣

النجف: ٨٧

البصرة: ٦٢

السليمانية: ٩٣

اربيل : ٤٤

دهوك: ١

كربلاء: ٢٥

واسط: ١٣

كركوك: ٧

ديالى: ٢٦

بابل: ٥٢

ميسان: ٢٣

الديوانية: ٣٤

ذي قار: ٣٢

المثنى: ٣

صلاح الدين: ١٥

الأنبار: ١٢

- الشفاء: ٢٥٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٦٣

بغداد/ الكرخ: ٤٩

مدينة الطب: ٢٨

النجف: ٤

البصرة: ١١

السليمانية: ٤٩

اربيل : ١٠

دهوك: ٥

كربلاء: ٧

كركوك: ٣

الديوانية: ٤

ذي قار: ١٧

نينوى: ٤

ميسان: ٥

- الوفيات : ٢٢ حالة

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد/ الكرخ: ٩

مدينة الطب: ١

السليمانية: ٢

كربلاء: ٢

ديالى: ١

ميسان: ١

بابل: ١

مجموع الإصابات : ١٤٢٦٨

مجموع حالات الشفاء: ٥٨٣١

الراقدين الكلي: ٨٠٤٥

الراقدين في العناية المركزة: ٧٠

مجموع الوفيات: ٣٩٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 787 إصابة جديدة ووفاة 22 حالة وشفاء 259 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 787 إصابة جديدة ووفاة 22 حالة وشفاء 259 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).