عصائب أهل الحق تغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق

2020/06/09 | 22:22

اخبار السعودية )- قال قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن الحركة قررت إغلاق مكاتبها في جميع محافظات وسط وجنوب البلاد حتى إشعار آخر في ضوء تطورات الوضع السياسي وزيادة

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