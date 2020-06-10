السيد وزير وزارة الصحة المحترم

2020/06/10 | 02:27

الدكتور حسن التميمي المحترم

السادة الأعضاء في لجنة خلية الأزمة لمكافحة جائحة كورونا

تحية طيبة وبعد

م/ توصيات الى وزارة الصحة بشأن كورنا

نظراً لما تتعرض له البلاد من خطر جائحة كورونا، وجدنا من واجبنا العلمي رفع التوصيات العلمية التالية الى الجهات المعنية في وزارة الصحة:

اولا: العلاج واللقاح عن طريق البلازما

ا- ان هذه الطريقة التي بدأت وزارة الصحة باستخدامها معروفة وقديمة ولها فوائد لكننا نوصي باستخدامها كلقاح مؤقت الى الكوادر الطبية التي هي مهددة بالخطر أكثر من غيرها، ونرى ارتفاع الاصابات بينهم يوميا، حيث ان فائدة البلازما المنقولة من المرضى المتعافين الى غير المصابين تكون أنفع كلقاح مؤقت من استخدامها كعلاج للمصابين.

ب- نوصي باستخدام البلازما للمرضي ممن هم في بداية الأعراض ولم يصلوا بعد لمراحل متقدمة، لان وصول انتشار الفيروس وحدوث المضاعفات، لن توقفه البلازما وتظل فوائدها محدودة للغاية مقارنة مع المرضى ممن هم ببداية الأعراض.

ج- كما نوصى باختيار البلازما ممن تعافوا من المرض ممن لديهم تركيز عالٍ من المضادات، فبعض الذين تشافوا من المرض تركيز المضادات في دمهم يكون قليلا وبذا لن تنفع عملية نقل البلازما الى الآخرين.

ثانيا: فيتامين دال:

نظراً لما لفيتامين دال من أهمية لتنظيم عمل الجهاز المناعي ونظرا لقدرته على السيطرة على cytokine storm التي تسبب المضاعفات الخطيرة للمريض، وبالتالي الوفاة نوصي بفحص مستويات هذا الفيتامين عند المرضى، وتقديم جرعات ملائمة للمريض حسب حالته ووضعه الصحي في مرحلة بداية المرض لمنع اي مضاعفات اخرى.

ثالثا: نوصى الوزارة بالنظر الى موضوع البلازما وفيتامين دال معا للمرضى وللكوادر الصحية بجرعات مناسبة كل حسب حالته الطبية.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير

أ.د.



رغد السهيل/ (مناعة وفيروسات)/

كلية العلوم/ جامعة بغداد

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