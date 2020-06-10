التجارة: تسويق 2,75 مليون طن حنطة

2020/06/10 | 02:27

‏بغداد / الصباح / الحلة / جنان الاسدي/اربيل / كولر غالب

‏أعلنت وزارة التجارة بلوغ كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين وسط البلاد وجنوبها حتى الآن، مليونين و751 ألف طن، بينما أفادت محافظة أربيل بأنها ستبدأ موسم الحصاد والتسويق خلال الأسبوع المقبل.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة عبد الرحمن عجي طوفان في بيان صحفي تلقته "الصباح": إنَّ "العام الحالي شهد تسجيل زيادة بالكميات المسوقة من محصول الحنطة، إذ حققت محافظات: ميسان وذي قار والمثنى وواسط والنجف الأشرف والديوانية وكربلاء المقدسة، زيادة بالكميات المسوقة كماً ونوعاً، وهي زيادات لم تصلها خلال تاريخ زراعته فيها".



مؤكداً المساعي لإعلان الاكتفاء الذاتي من المحصول للعام الثاني على التوالي.

وذكر أنَّ مجموع الكميات المتسلمة من الحنطة بصوامع ومخازن شركته حتى الآن، تجاوزت المليونين و751 ألف طن بأنواعها، بزيادة بلغت 285 ألف طن عن 2019، كاشفاً عن تصدر واسط قوائم المحافظات المسوقة بكمية 535 ألف طن، وكان في صلاح الدين 347 ألف طن، وفي ذي قار 235 ألف طن، أما الديوانية فبلغت 233 ألف طن، وفي بابل كانت 229 ألف طن.

وأشار طوفان الى أنَّ كميات الحنطة المسوقة توزعت ما بين مليونين و559 ألفاً و632 طناً درجة أولى، و180 ألفاً و833 طناً درجة ثالتة، و11 ألفاً و134 طناً للدرجه الثالثة.

في السياق ذاته، توقع مدير قسم التخطيط في مديرية زراعة بابل عبد الله ياسين بتصريح خاص لـ"الصباح"، وصول الكميات المسوقة من محصول الحنطة، الى 300 ألف طن، والتي أكد أنها ستسهمُ بشكلٍ كبير في إمداد البطاقة التموينيَّة بمادة الطحين.

الى ذلك، أفاد مدير سايلو أربيل بالوكالة مدير الرقابة التجارية هيمن سيد مراد في تصريح خاص لـ"الصباح": بأنَّ حصاد محصولي الحنطة والشعير سوف يبدأ خلال الأسبوع المقبل، مرجعاً تأخر موعد الحصاد والتسويق عن موعده بعشرة أيام، الى تفشي جائحة فيروس كورونا والظروف التي ترتبت عليه.

وبين أنَّ للفلاحين مستحقات سابقة للأعوام: 2014 و2015 و2016، بينما تسلم البعض منهم لمستحقات الاعوام: 2017 و2018 و2019، مرجعاً ذلك الى مشكلات سابقة عرقلت ذلك، معرباً عن أمله بأنْ تحل الحكومة الجديدة هذه المشكلات ليتسنى لجميع المزارعين تسلم مستحقاتهم، منوهاً بأنَّ إنتاج المحافظة جيد بشكل عام للمحصولين، بسبب استخدام الأساليب المتطورة في الزراعة

والري.

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