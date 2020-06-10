مؤتمر {الكفيل الدولي للمتاحف} بنسخة الكترونية ثالثة

2020/06/10 | 03:33

كربلاء/ علي لفته

تستعد العتبة العباسيَّة المقدسة لإقامة "مؤتمر الكفيل الدولي للمتاحف" بنسخته الثالثة تحت عنوان "المتاحف والتقنيات الحديثة".

وقال مدير شعبة إعلام العتبة علي حسين الخباز لـ"الصباح": "كان من المقرر عقد المؤتمر خلال الأسابيع الماضية إلا أن جائحة كورونا أجلت ذلك مثلما تأجلت الكثير من الفعاليات حول العالم".

وأضاف "عقدت اللجنتان التحضيريَّة والعلميَّة للمؤتمر اجتماعاً تداولياً الكترونياً لمناقشة كيفيَّة إقامة المؤتمر في ظل استمرار وجود الفيروس".

وأشار الى أنَّ "المؤتمر كان ناجحاً بنسختيه الأولى والثانية كونه من المؤتمرات التخصصيَّة التي تقيمها وترعاها العتبة العباسيَّة المقدسة".

ولفت الى أنه "لغرض إدامة الصلة والتواصل فإنَّ اللجنتين تسعيان لعقد المؤتمر إلكترونياً عبر منصة خاصة عن بعد في حال استمرار الوباء".

وأفاد بأنَّ "الموعد الأول هو مع بداية العام الدراسيّ وستكون محاوره (الدعوة للمحافظة على الإرث الحضاريّ والثقافي ودعم المؤسّسات الدينيَّة والمدنيَّة لتأسيس المتاحف المتخصصة وتطوير العمل المتحفي، وكذلك فتح آفاق التعاون مع المؤسسات المتحفيَّة المحليَّة والدوليَّة وتطويرها، فضلاً عن رفع أداء عمل المتاحف بما يعزز أداءها الإداري والتقني)".

يُذكر أنّ المؤتمر يندرج ضمن سلسلة المؤتمرات والنشاطات التخصّصية التي ترعاها وتُقيمها العتبةُ المقدّسة لفتح نافذةٍ للتواصل وتبادل الخبرات بين المتاحف والاختصاصيّين والفنّانين في عالم الفنّ الحديث والمعاصر، إذ ستُشارك فيه نخبةٌ من الباحثين والمختصّين والقائمين على المتاحف من داخل وخارج العراق.

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