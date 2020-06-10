دعوات لتغليب مصلحة الوطن في الحوار مع واشنطن

2020/06/10 | 05:12

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

تترقبُ الأوساط السياسية بحرص ومتابعة دقيقة ما سيفضي إليه الحوار الستراتيجي المرتقب بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، والذي يشارك فيه كبار الخبراء والمسؤولين من البلدين، ويتناول مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن بكل تفاصيلها السياسية والأمنية والاقتصادية، وبينما تصاعدت الأصوات المطالبة بإدراج قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأميركية من البلاد ضمن هذا الحوار، كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن تشكيل سكرتارية دائمة بوزارة الخارجية لمتابعة الاتفاق الستراتيجي بين البلدين والموقع عام 2008.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عامر الفايز: إن "وزارات الدفاع، والداخلية، والنفط، والمالية، والخارجية، ستشارك في الحوار الستراتيجي مع واشنطن، من خلال ممثل واحد عن كل وزارة عبر تقنية فيديو

كونفرانس".



بدوره، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، مثنى أمين لـ "الصباح": إن "اللجنة استضافت هذا الاسبوع وكيل وزارة الخارجية للاستماع الى شرح مفصل حول اتفاقية الاطار الستراتيجي التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كل من العراق والولايات المتحدة، لتنظيم العلاقة في مختلف المجالات منها التعاون السياسي والدبلوماسي والدفاعي والامني والثقافي والاقتصادي والطاقة والصحي والبيئي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانفاذ القانون والقضاء"، مبيناً "عزم الوزارة تشكيل سكرتارية دائمة لمتابعة الاتفاقية بحيث يستفيد العراق من ما جاء فيها".

وأكد أمين، ان "نجاح الحوار بين البلدين والاستفادة من هذه الاتفاقية تتعلق بمدى قدرتنا على المتابعة واستحصال حقوقنا وامتيازات هذه

الاتفاقية".

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