انطلاق حوار بغداد - واشنطن اليوم وسط تباين عراقي داخلي

2020/06/10 | 09:12

اخبار السعودية )- تنطلق اليوم في العراق أولى جولات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في ظل تباين سياسي داخلي عراقي حول آليات ومرجعية هذا الحوار الذي سبقته جولات من التصعيد الأميركي الإيراني على الأراضي

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