الموقف الوبائي اليوم: 1146 إصابة جديدة ووفاة 34 حالة وشفاء 383 مصاباً

2020/06/10 | 16:45

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٤٦) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢١٩

بغداد/ الكرخ: ١٤٩

مدينة الطب: ١١٤

النجف: ١٠١

البصرة: ٦٢

السليمانية: ١١٣

اربيل : ٦٠

دهوك: ٢

كربلاء: ٢٤

واسط: ٣٧

كركوك: ١٧

ديالى: ١٤

بابل: ٧٣

ميسان: ٣٤

ذي قار: ٩٩

المثنى: ٧

صلاح الدين: ١١

الأنبار: ٦

نينوى: ٤

الشفاء: ٣٨٣حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٥٥

بغداد/ الكرخ: ١١٦

مدينة الطب: ١٨

النجف: ١٢

البصرة: ٢٣

اربيل : ٤

كربلاء: ٣٣

كركوك: ٢

واسط: ٤٩

ذي قار: ٥٠

بابل: ١٦

ميسان: ٥

الوفيات : ٣٤ حالة

بغداد/ الرصافة: ١٦

بغداد/ الكرخ: ٧

مدينة الطب: ٣

السليمانية: ٢

كربلاء: ١

ديالى: ١

واسط: ٣

المثنى: ١

مجموع الإصابات : ١٥٤١٤

مجموع حالات الشفاء: ٦٢١٤

الراقدين الكلي: ٨٧٧٤

الراقدين في العناية المركزة: ٨٨

مجموع الوفيات: ٤٢٦

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