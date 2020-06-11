صاروخ يضرب المنطقة الخضراء في بغداد

2020/06/11 | 00:42

اخبار السعودية )- قالت مصادر عسكرية عراقية إن صاروخا سقط، اليوم الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية، لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.وأضافت المصادر

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