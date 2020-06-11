2020/06/11 | 05:57

بغداد/ زينب صاحب

اختير الفيلم العراقي الوثائقي "وصمة عار" للمخرج جعفر مراد لعرضه في مهرجان "غولدن ناغيتس" العالمي في بريطانيا ليكون هذا ثالث مهرجان بريطاني يشارك فيه العمل.

وقال مراد لـ"الصباح" ، "يتناول العمل الذي تبلغ مدة عرضه خمس عشرة دقيقة حياة شريحة كبيرة من الشباب العراقيين الذين رفضوا أن يشاركوا في احدى الحروب وتمت معاقبتهم حينها ولا تزال تلك العقوبة تؤثر في حياتهم".

الفيلم فكرة الراحل رعد ابو اشتر وتم تصوير مشاهده بين البصرة وبريطانيا وهو من تمثيل ياسين ماهود ومجموعة من الأشخاص الذين شاركوا قصصهم الحقيقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصمة عار في {غولدن ناغيتس} ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصمة عار في {غولدن ناغيتس} ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).