بالأسماء.. سيف العقوبات على أعناق فصائل إيران بالعراق

2020/06/11 | 07:56

اخبار السعودية )- لا شك أن كلاً من إيران وسوريا والعراق ولبنان تترقب مصير العقوبات الآتية مستقبلاً من الباب الأميركي سواء عن طريق "قانون قيصر" أم عبر التقرير الذي رفعته لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي

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