الفوضى مجددا في العراق.. خطف ناشط في وضح النهار

2020/06/11 | 07:56

اخبار السعودية )- لا تزال الاعتداءات على المحتجين متواصلة في العراق رغم تراجع نمط الاحتجاجات جراء الحظر وكورونا، كما لا يزال ملف عشرات المختطفين عالقا حتى اليوم، وسط معلومات عن حالات جديدة سجّلت في البلاد.فقد خطف

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