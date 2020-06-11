ابنة ناشط عراقي مخطوف: مسؤول قد يكون وراء الاختفاء

2020/06/11 | 08:27

اخبار السعودية )- لا تزال الاعتداءات على المحتجين متواصلة في العراق رغم تراجع نمط الاحتجاجات جراء الحظر وكورونا، كما لا يزال ملف عشرات المختطفين عالقا حتى اليوم، وسط معلومات عن حالات جديدة سجّلت في البلاد.فقد خطف

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