حوار واشنطن - بغداد.. هذا ما يتوقعه جنرال أميركي

2020/06/11 | 12:04

اخبار السعودية )- عشية مفاوضات استراتيجية بين الحكومتين، توقع جنرال أميركي أن تطلب الحكومة العراقية إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد لمكافحة تنظيم "داعش".وقال قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط،

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