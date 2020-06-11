2020/06/11 | 17:14

اخبار السعودية )- يبدو أن فصائل الميليشيات العراقية خاب أملها قبل فترة، حين زارها قائد فيلق القدس الإيراني الجديد، خلفاً للجنرال قاسم سليماني، خالي الوفاض، دون أموال أو دعم مادي، سوى بعض "الهدايا الرمزية".ففي حين توقعت

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