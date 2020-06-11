2020/06/11 | 18:36

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 123

بغداد / الكرخ 174

مدينة الطب 267

النجف الأشرف 14

االسليمانية 58

أربيل 11

دهوك 3

كربلاء 33

كركوك 16

ديالى 70

واسط 233

بابل 26

البصرة 23

ميسان 76

الديوانية 94

ذي قار 8

الأنبار 3

المثنى 11

نينوى 9

صلاح الدين 9

- الشفاء: 354 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 106

بغداد الكرخ 108

مدينة الطب 30

النجف 11

دهوك 5

كركوك 14

كربلاء 5

ديالى 4

البصرة 13

ميسان 19

بابل 16

الديوانية 8

ذي قار 10

نينوى 5

-الوفيات 31 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 1

البصرة 1

ميسان 3

بابل 1

ذي قار 3

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 1

مجموع الأصابات : 16675

مجموع حالات الشفاء : 6568

الراقدين الكلي: 9650

الراقدين في العناية المركزة: 98

مجموع الوفيات: 457

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 1261 إصابة جديدة ووفاة 31 حالة وشفاء 354 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 1261 إصابة جديدة ووفاة 31 حالة وشفاء 354 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).