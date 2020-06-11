الموقف الوبائي اليوم: 1261 إصابة جديدة ووفاة 31 حالة وشفاء 354 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 123
بغداد / الكرخ 174
مدينة الطب 267
النجف الأشرف 14
االسليمانية 58
أربيل 11
دهوك 3
كربلاء 33
كركوك 16
ديالى 70
واسط 233
بابل 26
البصرة 23
ميسان 76
الديوانية 94
ذي قار 8
الأنبار 3
المثنى 11
نينوى 9
صلاح الدين 9
- الشفاء: 354 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 106
بغداد الكرخ 108
مدينة الطب 30
النجف 11
دهوك 5
كركوك 14
كربلاء 5
ديالى 4
البصرة 13
ميسان 19
بابل 16
الديوانية 8
ذي قار 10
نينوى 5
-الوفيات 31 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 1
كركوك 1
ديالى 1
واسط 1
البصرة 1
ميسان 3
بابل 1
ذي قار 3
الأنبار 1
المثنى 1
صلاح الدين 1
مجموع الأصابات : 16675
مجموع حالات الشفاء : 6568
الراقدين الكلي: 9650
الراقدين في العناية المركزة: 98
مجموع الوفيات: 457
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