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الموقف الوبائي اليوم: 1261 إصابة جديدة ووفاة 31 حالة وشفاء 354 مصاباً


2020/06/11 | 18:36
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

 

 سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1261) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   123

بغداد / الكرخ     174

مدينة الطب        267 

النجف الأشرف    14

االسليمانية            58 

أربيل                11  

دهوك               3

كربلاء             33 

كركوك              16 

ديالى                70 

واسط                233  

بابل                26               

البصرة            23 

ميسان              76 

الديوانية             94 

ذي قار               8 

الأنبار              3 

المثنى             11 

نينوى              9  

صلاح الدين        9 

 

- الشفاء:  354  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة 106 

بغداد الكرخ   108 

مدينة الطب  30 

النجف        11 

دهوك        5 

كركوك      14 

كربلاء        5 

ديالى         4 

البصرة       13 

ميسان         19 

بابل           16 

الديوانية        8 

ذي قار        10 

نينوى       5 

 

-الوفيات  31  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   8 

بغداد الكرخ     4 

مدينة الطب      4 

النجف           1 

كركوك         1 

ديالى            1 

واسط          1 

البصرة        1 

ميسان        3 

بابل           1 

ذي قار        3 

الأنبار         1 

المثنى        1 

صلاح الدين    1 

 

 

مجموع الأصابات :  16675

مجموع حالات الشفاء : 6568

الراقدين الكلي:      9650

الراقدين في العناية المركزة: 98

مجموع الوفيات:    457

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